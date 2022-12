Le salon international du textile au CIC à partir du 19 décembre

La cinquième édition du salon international du textile, de l’habillement, du cuir et de l’équipement « Textile-expo » se tiendra du 19 au 21 décembre au Centre international des conférences d’Alger.

L’événement réunira toutes les branches et professions du secteur du textile et du cuir, en particulier les matières premières, les produits semi-manufacturés, l’équipement, le design et les services, ainsi que le prêt-à-porter, les chaussures, le cuir et les fournitures.

La même source a ajouté que des réunions d’affaires bilatérales seront organisées entre les visiteurs et les exposants de divers pays, y compris l’Algérie, la Turquie, la Russie, l’Égypte, le Royaume-Uni, la Tunisie, l’Inde, le Pakistan et l’Indonésie.