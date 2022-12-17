عملية نوعية للجيش في الشريط الحدودي

تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي من تحييد مجموعة إرهابية في عملية نوعية في الشريط الحدودي بجنوب البلاد.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع " تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي إثر كمين محكم في عملية نوعية قرب شريطنا الحدودي الجنوبي بالقطاع العملياتي إن قزام بالناحية العسكرية السادسة، اليوم السبت، من القضاء على إرهابيين اثنين أحدهما جثة متفحمة، وجرح إرهابيين اثنين وتوقيفهما".

وأضاف ذات البيان أنه تم خلال العملية استرجاع أسلحة ثقيلة ومعدات أخرى تمثلت في: أربعة عربات من نوع طويوطا ستايشن (محروقة)؛ ثلاثة رشاشات ثقيلة من نوع 12.7 ملم (محروقة)؛ رشاش من نوع FMPK (محروق)؛ ستة أسلحة رشاشة من نوع كلاشنكوف PMAK (محروقة)؛ سلاح رشاش من نوع كلاشنكوف PMAK (حالة جيدة)؛ سلاح رشاش مجهول النوع (محروق)؛ قاذف صاروخي من نوعRPG-7 (محروق)؛ بندقية قناصة من نوع SVD (محروقة)؛هاتف من نوع ثريا؛ اثنين هواتف نقالة ذكية؛ اثنين هواتف نقالة".