"مباراة تجريبية" بملعب حملاوي

سيتم "نهاية شهر ديسمبر الجاري" تنظيم "مباراة تجريبية" بين مولودية قسنطينة واتحاد الحراش برسم الجولة الـ13 لبطولة الرابطة الثانية بملعب الشهيد حملاوي بغرض الوقوف على مدى جاهزية هذه المنشأة تحسبا لبطولة إفريقيا للمحليين 2022 حسب ما أعلن عنه اليوم السبت مدير الشباب والرياضة السعيد حقاص.

وأوضح ذات المسؤول على هامش لقاء تحسيسي لفائدة جمعيات الأحياء الناشطة عبر إقليم ولاية قسنطينة أنه تقرر إجراء هذه المقابلة بهذا الملعب قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية للاعبين المحليين وذلك بغرض التأكد من جاهزية كافة منشآت الملعب لاسيما أرضية الميدان والمعدات التقنية للصوت والإنارة وشاشات العرض وكذا عملية دخول وخروج المناصرين بطريقة سلسة.

وكشف نفس المسؤول أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد قام باختيار هذين الفريقين لإجراء المباراة التجريبية بعد أن تم مراعاة برنامج الرابطة الوطنية لكرة القدم وكذا بالتنسيق مع مسؤولي الناديين، مضيفا أن تاريخ المقابلة سيتم تحديده خلال الأيام المقبلة.

كما أفاد مدير الشباب والرياضة لولاية قسنطينة أن عملية إعادة تهيئة ملعب الشهيد حملاوي التي استفاد منها في إطار هذه البطولة قد شارفت على نهايتها ولم يتبق سوى استبدال مصابيح الأضواء الكاشفة.

ووفقا لحقاص سيسمح لجمهور الفريقين حضور هذا اللقاء، حيث سيتم اغتنام الفرصة بين الشوطين لتحسيس المناصرين بضرورة تقديم صورة حسنة عن الجزائر وكذا أهمية مشاركتهم في إنجاح الطبعة السابعة لهذه البطولة التي ستحتضنها الجزائر خلال الفترة الممتدة من 13 يناير إلى 4 فبراير من السنة المقبلة.

للتذكير، فإن ولاية قسنطينة ستحتضن مباريات المجموعة الثالثة للشان المتكونة من منتخبات غانا ومدغشقر والسودان والمغرب.