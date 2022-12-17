بيان جديد حول الداربي العاصمي

كشفت إدارة المركب الأولمبي محمد بوضياف، مساء اليوم السبت، أن عملية بيع تذاكر الداربي العاصمي الكبير بين مولودية الجزائر واتحاد الجزائر ستكون عبر المنصة الرقمية تذكرني.

وكانت ذات الإدارة قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن تذاكر المقابلة، التي تم ترسيمها بملعب 5 جويلية، ستباع بأكشاك الملعب ابتداء من يوم الغد.

وحسب البيان فإنه سيتم طرح 30 ألف تذكرة للبيع بسعر 500 دج، حيث سيتم إعلام الجمهور الرياضي بموعد فتح المنصة الرقمية تذكرتي فور الشروع في عملية البيع.

وأسال مكان إجراء الداربي، المقرر في 20 ديسمبر الحالي، الكثير من الحبر في الأيام الأخيرة قبل أن تستقر السلطات على ملعب 5 جويلية وذلك بعد زيارة اللجنة الأمنية لولاية الجزائر وإعطائها الموافقة لإجراء المباراة على أن يتم تحويل الجماهير إلى المدرجات العلوية باعتبار أن الأشغال مازالت قائمة في المدرجات السفلية.