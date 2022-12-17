كأس الجزائر: أولمبي أقبو يواصل مفاجآته المدوية

عرفت الدفعة الأولى من الدور السادس عشر لكأس الجزائر في كرة القدم، التي جرت اليوم السبت، مواصلة أولمبي أقبو نتائجه المميزة ببلوغ الدور ثمن النهائي.

وجاءت المفاجأة الكبرى من أقبو، حيث نجح فريق قسم ما بين الرابطات، الأولمبي في تجاوز عقبة مولودية البيض (3-2) بعد الإنجاز الكبير المسجل في الدور السابق على ميدان مولودية وهران بضربات الترجيح (4-3) بعد انتهاء المباراة بالتعادل (1-1).

وتعتبر هزيمة مولودية البيض أمام فريق صغير، صدمة كبيرة للمسيرين الذين كانوا يأملون الذهاب بعيدا في هذا الموسم بعد صعود الفريق موسم إلى قسم الأضواء.

وسيكون نجم البرواقية ممثل الجهوي الثاني الوحيد في المنافسة، أصغر فريق متأهل لحد الآن بعد تغلبه على نجم البسباس (2-1) بعد الوقت الإضافي، ليواصل مشواره بثبات مع الكبار.

فريق آمل الأربعاء، هو أكبر ضحية لهذا الدور عندما سقط في عقر داره أمام جمعية أولمبي الشلف (2-1)، في الوقت الذي كان مرشحا للفوز، بحكم مردوده الجيد داخل قواعده في البطولة، وهو رابع أحسن فريق داخل الديار بحصوله على (16 نقطة من أصل 21 ممكنة).

أما جمعية الشلف فقد أكدت صحوتها بهذا التأهل بعد تسجيلها للفوز الأخير على اتحاد الجزائر (2-1) يوم الأحد الماضي في إطار البطولة، ويكفيها فخرا أن حجزت تأشيرتها أمام فريق من الرابطة الأولى وعلى ميدانه.

ونجحت شبيبة برج منايل في المرور للدور المقبل بعد فوزه على ميدان شباب المشرية (1-0) في لقاء متكافئ بين ممثلي الرابطة الثانية للهواة.

أما الفرق الأخرى المضيفة، فقد استغلت عاملي الميدان والجمهور، حيث فاز البعض منها بنتيجة عريضة كمشعل حاسي مسعود على أكاديمية المدية (4-1) وشبيبة الأبيار على شباب عزازقة (3-0)، بينما اكتفت الأخرى بأقل الفوارق مثل شباب الزاوية (قسم ما بين الجهات) على اتحاد واد سوف (1-0) من الرابطة الثانية.

ولم يجد رائد الرابطة الثانية لمجموعة وسط-شرق، جمعية الخروب صعوبة كبيرة للفوز على مولودية بريكة (2-0)، وهو نفس الإنجاز الذي حققه يوم أمس الجمعة، رائد المجموعة الغربية، ترجي مستغانم بفوزه في قسنطينة على اتحاد فوبور (5-2) في أول مباريات هذا الدور.

وتأجل لقاء, صفاء الخميس - شبيبة القبائل إلى موعد لاحق.

النتائج:

الجمعة:

اتحاد فوبور قسنطينة - ترجي مستغانم 2-5

السبت:

شباب الزاوية - اتحاد واد سوف 1-0

نجم البرواقية - النجم الرياضي بسباس 2-1 بعد الوقت الإضافي

امل الاربعاء - جمعية اولمبي الشلف 1-2

اولمبي اقبو - مولودية البيض 3-2

جمعية الخروب - مولودية بريكة 2-0

مشعل بلدية حاسي مسعود - أكاديمية أمل المدية 4-1

الشباب الرياضي للابيار - الشباب الرياضي لعزازقة 3-0

شباب المشرية - شبيبة برج منايل 0-1

صفاء الخميس - شبيبة القبائل (أجل)