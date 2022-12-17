نسبة تصويت صادمة في الانتخابات التونسية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت اليوم بلغت 8.8 في المائة.

وقال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي الليلة أن مجموع الناخبين الذين صوتوا اليوم بلغ 803 ألف ناخب، من مجموع أكثر من تسعة ملايين ناخب مسجل.

وأكد بوعسكر أن هذا الرقم يعني أن نسبة التصويت بلغت 8.8 في المائة، وتعد هذه أضعف نسبة تصويت في تاريخ الانتخابات في تونس.

ورغم هذه النسبة رفض رئيس هيئة الانتخابات تحميل الهيئة المسؤولية، كما رفض وصف هذه النسبة بأنها "مخجلة".

وفسر بوعسكر إن ضعف الإقبال مرتبط بتغير النظام الانتخابي وبكون الحملة الانتخابية كانت نظيفة وخالية من المال السياسي والتمويل الانتخابي.