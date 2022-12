Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu un appel téléphonique d la part du président français Emmanuel Maceron, au cours de laquelle ils ont abordé le sujet des relations bilatérales et les perspectives de la coopération entre les deux pays.

les deux présidents se sont échangé, à l’occasion, les points de vue concernant la situation en Libye et dans la région du Sahel ainsi que des questions d’ordre régional et international d’intérêt commun, lit-on dans le même communiqué.