أشبال بوقرة يتعادلون مع السنغال

تعادل المنتخب الوطني للمحليين، اليوم السبت، مع نظيره السنغالي بهدفين لمثلهما، في مقابلة ودية احتضنها ملعب 8 ماي 45 بعنابة.

وكان أشبال بوقرة قد تعادلوا سلبيا أمام موريتانيا يوم الأربعاء الماضي بنفس الملعب في أولى المقابلات الودية خلال تربص ديسمبر الحالي.

وتقدم الضيوف مبكرا في الدقيقة 11 قبل أن يعدل "الخضر" عن طريق قندوسي في الدقيقة 28، حيث تكرر نفس السيناريو في الشوط الثاني بهدف سنغالي في الدقيقة 47 ثم عدل محيوص في الدقيقة 61.

وبهذا يختتم أشبال بوقرة تحضيراتهم للمنافسة الإفريقية التي ستحتضنها الجزائر في أربعة مدن (العاصمة، وهران، عنابة، قسنطينة)، وسيكون التربص المقبل أياما قليلة قبل مقابلة الافتتاح يوم 13 جانفي 2023 بملعب براقي الجديد أمام المنتخب الليبي.