L’Algérie fait match nul contre le Sénégal

La sélection nationale des locaux a fait match nul face au Sénégal au score de 2/2 au stade du 8 mai 1945 à Annaba.

Les poulains de Bougherra ont, également, fait un match nul 0/0 mercredi dernier au même stade, au premier match amical, qui les a opposés à la Mauritanie, dans le cadre du stage de décembre en cours.

La rencontre d’aujourd’hui a d’abord tourné à l’avantage des hôtes, qui ont été les premiers à marquer dès l’entame de la rencontre, à la 11e minute de jeu. Les locaux ont, ensuite, remis les pendules à l’heure grâce à Ahmed Kendouci (28′).

A la mi-temps, le score est de (1-1) entre les deux formations.

Le Sénégal réussit à reprendre l’avantage à la 47ème minute de la rencontre, avant que les locaux n’égalisent à la 61ème minute grâce Aimen Mahious.

Ainsi, les poulains de Bougherra ont avancé dans leurs préparations de la compétition africaine qui aura lieu en Algérie, dont les matchs seront joués dans quatre villes, à savoir: Alger, Oran, Annaba et Constantine.

Le prochain et dernier stage des locaux aura lieu quelques jours avant le match d’ouverture, le 13 janvier 2023, au nouveau stade de Baraki et les opposera à la sélection libyenne.