La confédération africaine de football a révélé la liste des pays qui désirent organiser la coupe d’Afrique des Nation CAN 2025.

En plus de l’Algérie on a, également, le Nigéria et le Bénin (qui ont déposé un dossier commun) ; l’Afrique du Sud, le Sénégal, la Zambie et le Maroc.

La CAF a, également, annoncé que le comité d’inspection se rendra dans ces pays, du 5 au 25 janvier et annoncera le pays organisateur le 10 février 2023.