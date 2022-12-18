"سوناطراك" تفتح باب التوظيف في هذه الولاية

أعلن مجمع سوناطراك، اليوم الأحد، عن فتح باب التوظيف عمل لسد الاحتياجات المتواجدة على مستوى منشآت سوناطراك بولاية سكيكدة.

وأفاد بيان لمؤسسة عبر صفحته الرسمية على "الفايسبوك"، أنها باشرت يوم 14 ديسمبر 2022 تقديم عرض عمل شامل عبر المنصة الرقمية للوكالة الوطنية للتشغيل المخصصة لصالح الشركات الكبرى.

وأضاف البيان، أن عرض التوظيف هذا يندرج في إطار الاحتياجات المسجلة على مستوى منشآت سوناطراك المتواجدة بولاية سكيكدة. والذي يهدف إلى سد احتياج 117 منصب عمل. منها 45 منصب عمل مسجلة في إطار عرض التوظيف المقدم عبر نفس المنصة الرقمية، والتي تم إلغاء مسابقة الانتقاء المنظمة يوم 20 جويلية 2022 بجامعة سكيكدة، الخاصة بهذا العرض لعدم توفر الشروط اللازمة.

كما أكدت سوناطراك أن التوظيف عبر كامل منشآتها يخضع لهذه الآلية القانونية الوحيدة. الممثلة في الوكالة الوطنية للتشغيل. المنوط لها حصريا إدارة عروض العمل الخاصة بسوناطراك والإعلان عنها.