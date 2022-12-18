هل أكد ديشان على أن هناك خلاف؟(فيديو)

قال مدرب المنتخب الفرنسي، ديديي ديشان أنه ليس من اختصاصه دعوة لاعبين سابقين أو مصابين لحضور المباراة النهائية وأن وتركيزه فقط على الـ24 لاعبا بالقائمة.

وبالإضافة إلى الغموض السائد حول غياب كريم بن زيمة بالرغم من تعافية من الإصابة، ذكرت وسائل إعلام فرنسية، كشفت أن نجم المنتخب الفرنسي السابق زين الدين زيدان، رفض دعوة الاتحاد الفرنسي لحضور المباراة النهائية لمونديال قطر 2022، والتي ستجمع الديكة مع نظيره الأرجنتيني.

ووجه الاتحاد الفرنسي دعوة للعديد من اللاعبين السابقين لمنتخب فرنسا لحضور المباراة. وكانت الدعوة موضع تقدير كبير من قبل بعض اللاعبين السابقين، بينما رفض البعض تلبيتها، وفي مقدمتهم زين الدين زيدان، دون ذكر الأسباب.