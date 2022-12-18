السوار الالكتروني.. مدير السجون يوضح

كشف المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، سعيد زرب، أنه سيتم اعتماد السوار الإلكتروني كعقوبة بديلة.

وقال سعيد زرب، في كلمة له خلال يوم دراسي حول "العقوبات البديلة تنوع وفعالية"، اليوم الأحد، أنه سيتم إعطاء توضيحات في المنظومة القانونية حول المشروع المتضمن لـ "إنتاج السوار في الجزائر بتقنيات وكفاءات جزائرية"، حتى يتم التحكم في هذه التكنولوجيا وتطبيقها بالشكل المطلوب.

وأكد المدير العام لإدارة السجون، أن الفاعلين في المجال يطمحون من خلال هذا اليوم الدراسي الخروج بتوصيات بخصوص بعض الشروط المقيدة لتطبيق العقوبات البديلة كعقوبة العمل للنفع العام.

وأضاف المتحدث، أنه بعد 14 سنة من بداية تطبيق العقوبة البديلة، "حان الوقت ليقوم المشروع الجزائري بتقييم مدى فعاليتها ونجاحها"، مشيرا إلى أن هذا النوع من العقوبات "يلقى استحسان المحكوم عليهم الذين تتوفر فيهم الشروط كبديل للحبس".

وفيما يتعلق بعقوبة العمل للنفع العام، أوضح أنه وبعد صدور الحكم يتم استبداله بوضع المحكوم عليهم في مؤسسات عمومية للعمل ساعات إضافية مجانية للنفع العام وفق إجراءات إدارية خاصة، منها الاستعداد النفسي والبدني. قبل إحالتهم لمصالح إعادة الإدماج التي تقوم بمتابعتهم في الميدان لضمان احترام ساعات العمل الواجبة عليهم.