إدماج الأساتذة المتعاقدين.. تعليمات لمدراء التربية

أسدى وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد,، تعليمات لمديري التربية بضرورة احترام الآجال المقدمة لهم بخصوص استكمال عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين على المناصب الشاغرة التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان للوزارة.

وأوضح نفس المصدر أنه "استكمالا لتأطير عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين على المناصب الشاغرة التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ترأّس وزير التربية الوطنية، مساء أمس السبت، بمقر الوزارة، ندوة وطنية عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية، خصصت لمتابعة مدى تنفيذ مديري التربية للتعليمات المقدمة لهم بتاريخ 11 ديسمبر الجاري".

وبالمناسبة، تم عرض "الوضعيات المنجزة وفحصها"، حيث أسدى بلعابد "التعليمات اللازمة" لمديري التربية بخصوص "المراحل المقبلة من عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين"، مشددا على ضرورة "احترام الآجال المقدمة لهم".

للإشارة، كان رئيس الجمهورية قد أمر، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه يوم 11 ديسمبر الجاري، بالترسيم الفوري لكل المعلمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، والبالغ عددهم 59987 معلما وأستاذا، على أن تنتهي العملية في نهاية شهر فيفري 2023 كأقصى تقدير.