وصول أول رحلة جوية تربط باريس بجانت

وصلت اليوم الأحد أول رحلة من باريس (فرنسا) إلى مطار الشيخ آمود بلمختار بجانت بعد فتح الخط الجوي باريس-جانت ضمنتها طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية.

وجرى استقبال الوافدين إلى عاصمة الطاسيلي ضمن هذه الرحلة الجوية من سياح أجانب من قبل السلطات المحلية لولاية جانت بحضور منتخبين محليين وممثلي الوكالات السياحية بالمنطقة. وخلال كلمة ترحيبية له بالسياح الأجانب، اعتبر والي جانت، بن عبد الله شايب الدور، هذا الخط الجوي بمثابة إضافة جديدة من شأنها أن تساهم في تنشيط السياحة بالمنطقة.

وتم توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لضمان التكفل الأمثل بضيوف الولاية، حيث قامت مديرية السياحة والصناعة التقليدية بالتنسيق مع مختلف الوكالات السياحية الناشطة بتقديم كافة التسهيلات لضمان راحة السياح، حسبما أوضح لوكالة الأنباء الجزائرية مدير السياحة والصناعة التقليدية بالولاية، الأمين حمادي.

وسيتم تنظيم لفائدة هؤلاء السياح خرجات لزيارة المعالم السياحية والتاريخية والثقافية بالولاية في سياق الترويج لمنتجات السياحة الصحراوية والمسالك السياحية التي تزخر بها جانت،وفق حمادي. وللإشارة تنظم هذه الجولات السياحية من طرف وكالات سياحية محلية بالتنسيق مع المديرية الولائية للسياحة والصناعة التقليدية.