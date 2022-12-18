حجز 16 ألف لتر من المازوت ببرج باجي مختار

تمكن أعوان الجمارك من حجز 16 ألف لتر من المازوت تم ضبطها على متن شاحنة ببرج باجي مختار، حسبما أفاد به، اليوم الأحد، بيان للمديرية العامة للجمارك.

وجاء في البيان أنه "في سياق مواصلة الجهود الميدانية الحثيثة، المستمرة والمشتركة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية مع الأجهزة الأمنية تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك ببرج باجي مختار، التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بأدرار، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك ببشار، وعلى إثر عملية تم تنفيذها بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي, من حجز 16 ألف لتر من المازوت، تم ضبطها على متن شاحنة".

وأضاف البيان أن هذه العملية "تكرس الجاهزية القصوى لأعوان الجمارك الجزائرية وتجندهم التام في سبيل ممارسة مهامهم في إطار حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب بشتى أشكاله".