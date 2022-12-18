مباشر: الأرجنتين 2 - فرنسا 2 (فيديو)

يسدل الستار اليوم على مونديال قطر بإجراء اللقاء النهائي الواعد بين الأرجنتين وفرنسا.

* نهاية الوقت الرسمي لنهائي استثنائي

الهدف الثاني لفرنسا:

الهدف الأول لفرنسا:

* مبابي يعدل النتيجة في خمس دقائق

* الدقيقة 78: ركلة جزاء لفرنسا

* الدقيقة 70: خروج غريزمان وهيرنانديز ودخول كامافينغا وكومان.

* الدقيقة 64: خروج دي ماريا، رجل اللقاء لحد الآن ودخول أكونا.

* بعد ربع ساعة لعب في الشوط الثاني الديكة غير قادرون على رفع ريتم اللعب لمستوى نهائي كأس العالم.

*بداية الشوط الثاني

* نهاية الشوط الأول

الهدف الثاني للأرجنتين:

* الدقيقة 35: الهدف الثاني من تسجيل دي ماريا

هدف الأرجنتين:

*ميسي يمنح التقدم للأرجنتين

* دقيقة 20: ضربة جزاء للأرجنتين

* الخمس دقائق الأولى لصالح الأرجنتين

* بداية اللقاء

بن زيمة يدعم رفاقه:

تشكيل المنتخبين:

الأرجنتين: مارتينيز، أكونا، أوتامندي، روميرو، مولينا، فيرنانديز، دي بول، ماكاليستر، دي ماريا، ألفاريز، ميسي.

فرنسا: لوريس، هيرنانديز، أوبيميكانو، فاران، كوندي، تشواميني، غريزمان، رابيو، مبابي، جيرو، ديمبيلي.

حفل الإختتام بملعب لوسيل: