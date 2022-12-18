مباشر: الأرجنتين 2 - فرنسا 2 (فيديو)

يسدل الستار اليوم على مونديال قطر بإجراء اللقاء النهائي الواعد بين الأرجنتين وفرنسا.
* نهاية الوقت الرسمي لنهائي استثنائي
الهدف الثاني لفرنسا:
الهدف الأول لفرنسا:
* مبابي يعدل النتيجة في خمس دقائق
* الدقيقة 78: ركلة جزاء لفرنسا
* الدقيقة 70: خروج غريزمان وهيرنانديز ودخول كامافينغا وكومان.
* الدقيقة 64: خروج دي ماريا، رجل اللقاء لحد الآن ودخول أكونا.
* بعد ربع ساعة لعب في الشوط الثاني الديكة غير قادرون على رفع ريتم اللعب لمستوى نهائي كأس العالم.
*بداية الشوط الثاني
* نهاية الشوط الأول
الهدف الثاني للأرجنتين:
* الدقيقة 35: الهدف الثاني من تسجيل دي ماريا
هدف الأرجنتين:
*ميسي يمنح التقدم للأرجنتين
* دقيقة 20: ضربة جزاء للأرجنتين
* الخمس دقائق الأولى لصالح الأرجنتين
* بداية اللقاء
بن زيمة يدعم رفاقه:
تشكيل المنتخبين:
الأرجنتين: مارتينيز، أكونا، أوتامندي، روميرو، مولينا، فيرنانديز، دي بول، ماكاليستر، دي ماريا، ألفاريز، ميسي.
فرنسا: لوريس، هيرنانديز، أوبيميكانو، فاران، كوندي، تشواميني، غريزمان، رابيو، مبابي، جيرو، ديمبيلي.
حفل الإختتام بملعب لوسيل: