المعارضة التونسية تدعو سعيد إلى الاستقالة "فورا"

دعا زعيم أكبر ائتلاف معارض في تونس، اليوم الأحد الرئيس قيس سعيّد إلى "الرحيل فوراً" بعد الإخفاق في الانتخابات التشريعية التي تهدف إلى تجديد البرلمان وشهدت نسبة امتناع هائلة تجاوزت 92 بالمائة.

وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي في تصريح هاتفي لوكالة فرانس برس الأحد إن هذه الانتخابات "تظهر أن قلة قليلة من التونسيين تؤيد نهج قيس سعيّد".

وأضاف الشابي أن "هذا تخل شعبي كبير عن العملية" التي بدأت بتجميد مجلس النواب وإقالة رئيس الحكومة في 25 جويلية 2021، قبل احتكار جميع السلطات.

وتابع أن "92 بالمائة أداروا ظهورهم للعملية غير القانونية التي تنتهك الدستور"، مشيرا إلى أن تصويت السبت سبقه "تخل دولي كبير" خلال زيارة سعيّد الأخيرة إلى الولايات المتحدة حيث واجه "رفضا" لعمليته السياسية.

وقال الشابي زعيم التحالف الذي يضم حركة النهضة إن "العملية السياسية مرفوضة داخليًا وخارجيًا"، داعيا الأحزاب السياسية الأخرى إلى "الاتفاق على تعيين قاضٍ كبير" قادر على "الإشراف على انتخابات رئاسية جديدة".