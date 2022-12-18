عروض مغرية أطلقتها اتصالات الجزائر

دعت مؤسسة اتصالات الجزائر، المواطنين لزيارة جناحها بصالون الإنتاج الوطني، بقصر المعارض لاكتشاف أخر عروضها والفوز بالهدايا واغتنام التخفيضات.

وقالت اتصالات الجزائر، عبر منشور لها على حسابها الرسمي "فيسبوك" إنهم متواجدون دائما على مستوى معرض الإنتاج الجزائري المنظم بقصر المعارض (الصنوبر البحري) إلى غاية 24 ديسمبر 2022، وجناحها الخاص يعرض آخر العروض والخدمات التي تقدمها بالإضافة إلى هدايا وتخفيضات حصرية، تتمثل في تخفيضات مغرية على أجهزة المودم ومكرارات الإشارة بالإضافة إلى عرض خاص لخدمة "دروسكم" للتعليم الإلكتروني يمكنكم من الاستفادة من تذكرة مجانية عند اقتنائكم لثلاتة (03) تذاكر من نفس النوع.

هذا وتتواجد اتصالات الجزائر متواجدة على مستوى الجناح المركزي "C".