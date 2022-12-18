المدية: سرقة 37 كلم من الكوابل الشبكة الكهربائية

سجلت مصالح مديرية توزيع الكهرباء والغاز المدية، 71 حالة سرقة للكوابل الكهربائية، بين سنتي 2021 و2022 وهذا عبر مختلف مناطق ولاية المدية، أين خصت هذه السرقة الكوابل النحاسية على الشبكة الكهربائية المنخفضة التوتر وبلغ طول الشبكة التي تم سرقتها والتي سجلتها مصالحنا 37 كلم، وحسب بيان للمديرية فان قد تم تخصيص غلاف مالي قدره 752 مليون سنتيم لإعادة إصلاح هذه الشبكات،مؤكدا من جهة أخرى أن ظاهرة التعدي على الشبكات الكهربائية مازالت تؤرق الشركة، حيث سجلت المؤسسة سنة 2021 ما يعادل 25 اعتداء على الشبكة الكهربائية و30 اعتداء سنة 2022 موزعين على مختلف بلديات ولاية المدية .

وأرجعت المديرية السبب الرئيسي في هذه الاعتداءات التي مست الشبكات الكهربائية والغازية بولاية المدية إلى أشغال الحفر العشوائي الذي تقوم به بعض المقاولات أو المؤسسات العمومية دون اللجوء إلى مصالحنا التقنية التي تعتبر المسؤول الأول على هذه الشبكات، كما يجدر بالذكر أن بلدية المدية سجلت بها أعلى نسبة لهذه الاعتداءات.

ومن أجل التقليص من هذه الظاهرة تواصل مديرية التوزيع المدية تكثيف جهودها التحسيسية والتوعية في إطار سياسة الإعلام الجواري الرّامية لمحاربة هذه الظاهرة، وأن هذه الحوادث يمكنها أن تكلف المواطن خسائر وخيمة، وكلفت هذه الحوادث مديرية التوزيع بالمدية خسائر مادية باهظة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحالات هي محل متابعة وتشخيص من طرف مصالحنا وأنه قد تم اتخاذ كل التدابير الواجب اتخاذها في مثل هذه حالات.