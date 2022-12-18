شركات السيارات اليابانية مستعدة للاستثمار في الجزائر

استقبل وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الأحد، بالجزائر العاصمة، الوزير الياباني المنتدب للعلاقات الخارجية، كانجي يامادا، حيث تطرق الطرفان لواقع العلاقات الاقتصادية الثنائية وسبل ترقيتها وتطويرها في إطار علاقات اقتصادية قائمة على الاستثمار والشراكة وفق مبدأ رابح-رابح.

وعقب اللقاء، أكد زغدار أن اللقاء كان "مثمرا جدا"، مشيرا الى أن المحادثات تمحورت حول عدة مجالات خصوصا الاستثمار في الميدان الصناعي.

كما أوضح الوزير أن اللقاء كان ايضا فرصة لشرح وتقديم محتوى قانون الاستثمار والاصلاحات التي باشر بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مبرزا أن الجزائر "أصبحت تستقطب كل الدول من بينها اليابان".

وكشف زغدار أيضا عن مبادرة تتمثل في "عقد لقاءات ثنائية و مشاورات من أجل حث المؤسسات اليابانية على الاستثمار (في الجزائر) في عدة مجالات سواء في صناعة الادوية أو صناعة المركبات أو الصناعات الطاقوية".

كما أبدى يامادا اهتمام العديد من المؤسسات اليابانية بالاستثمار في الجزائر، لاسيما فيما تعلق بالصناعات الميكانيكية وتحديدا صناعة المركبات، وصناعة الأدوية وكذا مجال الطاقة، مشيرا إلى أنها تقوم بالتحضيرات الضرورية للامتثال للأحكام الجديدة الضرورية لولوج السوق الجزائرية.