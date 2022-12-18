وفاة الفنان القدير عباس بودن

توفي مساء اليوم الأحد بسيدي بلعباس الفنان والممثل القدير، عباس بودن, عن عمر ناهز 82 سنة،حسب ما علم لدى عائلة الفقيد.

وأوضح ذات المصدر أن الفنان عباس بودن كان قد نقل الأسبوع الماضي الى المركز الاستشفائي الجامعي عبد القادر حساني بسيدي بلعباس, بعدما أصيب بجلطة دماغية وحول الى مصلحة الإنعاش حيث توفي بعد أن تدهورت حالته الصحية.

للإشارة ، الفقيد من مواليد سنة 1940 بسيدي بلعباس ويعد فنان مسرحي كوميدي وممثل بفرقة صوت النضال بسيدي بلعباس. وقد بدأ عباس بودن مشواره في الفن الرابع سنة 1954. كما كان أستاذا في الفنون الدرامية،وكاتبا ومخرجا، وله أدوار مهمة في عدد من الأعمال، وفق المكلفة بالإعلام والاتصال بالمسرح الجهوي لسيدي بلعباس، عباسية مادوني. كما حصد الفنان الراحل عدة جوائز خلال مشواره الفني والإبداعي منها جائزة الفنان المميز لمدينة سيدي بلعباس سنة 2002، حسب ما ذكره ذات المصدر،مشيرا إلى من أهم أعماله سلسلة "بلا حدود" سنة 2003 و "من الدوار للدولار" في 2004 وسلسلة "بوضو " والكثير من الأعمال المسرحية والفنية الأخرى.