قاضي التحقيق بمحكمة تيبازة يوجه نداء للجمهور

وجه قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة تيبازة اليوم الأحد نداء للجمهور للتعرف على شخص متهم بالنصب، حسبما جاء في بيان لوكيل الجمهورية لذات المحكمة.

ودعا البيان تحت عنوان "نداء للجمهور" والمرفوق بصورة فوتوغرافية للمتهم المسمى "براهمية عبد السلام"، كل شخص وقع ضحية نصب أو تعامل مع المتهم، بصفته شاهدا أو ضحية، الإتصال بقاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة تيبازة.

وأوضح البيان أن المتهم متابع بـ"جنحة التدخل بغير صفة في الوظائف العسكرية" و"جنحة استعمال صفة حددت السلطة العمومية ظروف منحها طبقا للمواد 242 و243 من قانون العقوبات".

وجاء هذا البيان بعد إطلاع قاضي التحقيق على طلبات وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة المؤرخة بتاريخ 14 ديسمبر 2022، وكذا الاطلاع على المادة 68 من قانون الإجراءات الجزائية التي تجيز لقاضي التحقيق اتخاذ أي إجراء يراه ضروريا للكشف عن الحقيقة.