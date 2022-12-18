آخر حصيلة لفيروس كورونا بالجزائر

سجلت 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ، مع عدم تسجيل أي وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر, فيما تماثل 3 مرضى للشفاء، حسب ما أفادت به, اليوم الأحد،وزارة الصحة في بيان لها.

وبذلك، بلغ إجمالي الإصابات 271174 حالة،فيما بلغ مجموع المتماثلين للشفاء 182615 في الوقت الذي بقي فيه عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.

كما تم أيضا إحصاء 3 حالات في العناية المركزة، وفقا للمصدر ذاته.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.