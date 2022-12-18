ورقلة : حجز أكثر من 7 كلغ من المخدرات

حجزت كمية قدرها 7.200 كلغ من المخدرات (كيف معالج) وتم توقيف مجموعة إجرامية تقوم بنقل وبيع المخدرات في أوساط الشباب بورقلة من قبل المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات، حسبما استفيد اليوم الأحد لدى مصالح الأمن الولائي.

ونفذت هذه العملية بعد استغلال معلومات مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بنقل وبيع المخدرات على مستوى سوق الخضر والفواكه ببلدية عين البيضاء بورقلة،حيث سمحت الخطة الأمنية المحكمة بتوقيف شخصين (2) كانا على متن مركبة نفعية،كما تم حجز كمية من المخدرات (كيف معالج) قدرت بـ 6 كلغ،وفق ذات المصدر.

ومواصلة للتحقيق وبعد استصدار إذن لتفتيش سكنات المشتبه فيهم صادرة عن وكيل الجمهورية،تم حجز كمية إضافية قدرت بـ 1.200 كلغ، والقبض على مشتبه فيه ثالث، وفق ذات المصدر.

وسيتم بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية و إنجاز ملفات جزائية ضد المشتبه فيهم, تقديمهم أمام النيابة المحلية المختصة إقليميا، حسب ذات المصدر الأمني.