تصاعد الدعوات لإلغاء التشريعيات وتنظيم رئاسيات مبكرة بتونس

دعت قوى سياسية ومدنية، موالية ومعارضة في تونس، إلى إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت السبت، وطالبت بإعادة تقييم المسار السياسي القائم وإطلاق حوار وطني جدي لإخراج البلاد من الوضع الراهن، فيما طالبت قوى عارضة باستقالة الرئيس التونسي قيس سعيد وتنظيم رئاسيات مسبقة.

ودعا ائتلاف حراك 25 جويلية، في تونس، أحد أبرز القوى المدنية الداعمة لقيس سعيد إلى تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، بعد تسجيل نسبة مشاركة ضعيفة في الانتخابات التشريعية، لم تتجاوز 8.8 في المائة ، فيما أكدت حركة الشعب الداعمة لقيس سعيد، ان "نسبة المشاركة الضعيفة في الانتخابات واضحة ولا تحتاج لأي تبرير سياسي"، وأعلنت أن "تونس تعيش أزمة عميقة جدا في هذه البلاد بغض النظر عن النسبة والانتخابات، تتطلب التفكير بشكل عميق لإخراج البلاد من الوضع المتردي وتعمق الهوة بين الشعب والطبقات السياسية حتى الجديدة منها".

من جهته أكد عضو لجنة صياغة الدستور أمين محفوظ ، في تصريح صحفي ان "92 بالمائة من الشعب التونسي قاطعت الانتخابات، والشعب بذلك أجاب قيس سعيّد بعدم رضائه على الانتخابات وعلى الخيارات التي انتهجها"، مضيفا أن "قيس سعيّد افتقد الشرعية وأجابه الشعب عن خياراته ومراسيمه بمقاطعة الانتخابات، وهذا يفرض تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، وإجراء حوار وطني لمنع الفوضى التي تتهدد تونس".

واعتبرت قوى المعارضة ان النتائج تسحب الثقة عن الرئيس قيس سعيد، اذ دعا حزب آفاق تونس إلى "إجراء انتخابات رئاسية مبكّرة تؤسس لمرحلة جديدة من الإصلاحات الحقيقية"، وطالب الحزب في بيان نشره الأحد الرئيس قيس سعيد إلى "احترام إرادة الناخبين والاعتراف بفشل منظومته السياسية وعجزها عن تلبية تطلّعات الشعب التونسي والتوقف عن سياسة المكابرة و الانكار"، وأضاف أن نسبة التصويت في الانتخابات "رسالة شعبية لسحب الثقة من الرئيس قيس سعيد ومن مسار منظومته السياسية والدستورية، ورفضا لمشروع البناء القاعدي".

وطالبت زعيمة الحزب الدستوري عبير موسي في مؤتمر صحفي الأحد الرئيس قيس سعيد "بالاستقالة وإعلان الشغور في منصب رئاسة الجمهورية، والدعوة إلى انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، والى انتخابات تشريعية حقيقيّة مطابقة للمعايير الدولية"، كما طالبت موسي رئيسة الحكومة نجلاء بودن بإعلان استقالة حكومتها، فيما وصف حزب العمال، كبرى الأحزاب اليسارية نتائج التصويت بأنها "صفعة مدوية لقيس سعيّد وللمجلس النيابي "، مشيرا الى أن "حجم المشاركة الهزيل جدا في الانتخابات لا ينزع فقط كل شرعية عن المجلس النيابي '، بل ينزع كل شرعية ومشروعية عن مجمل منظومة 25 جويلية "،ودعا ما وصفها بقوى التقدمية السياسية الى توحيد الجهود من أجل فرض بديل شعبي ديمقراطي.

وكانت جبهة الخلاص الوطني قد طالبت الرئيس التونسي قيس سعيد بالاستقالة من منصبه، اثر فشل الانتخابات التشريعية التي جرت السبت، وتسجيل نسبة تصويت وصفت بالصادمة، 8,8 بالمائة. وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني (تكتل أحزاب وائتلافات مدنية بينها النهضة)، أحمد نجيب الشابي، في مؤتمر صحفي الليلة، ان نتائج التصويت ، تفرض على قيس سعيد الرحيل من منصبه ،على أن يتولى قاضي سامي رئاسة الدولة مؤقتا لتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة وناجزة، ينبثق عنها رئيس شرعي يقود حوارا وطنيا لإصلاح السياسي.

وكانت الانتخابات التشريعية التي جرت أول أمس السبت في تونس، قد شهدت تدنيا غير مسبوق في معدلات التصويت، حث لم تتجاوز نسبة التصويت 8,8 بالمائة، اذ صوت 803 ألف ناخب ، من مجموع أكثر من تسعة ملايين ناخب مسجل .