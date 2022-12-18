ورشات تدريبية للقضاة

اعلنت وزارة العدل عن تقديم ورشات تكوينية لفائدة القضاة خلال الاسبوع الجاري

و قالت الوزارة في منشور على صفحتها الرسمية على موقع فيسبك انه 'في إطار التعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيشارك 30 قاضيا في ورشة عمل تدريبية حول "العدالة وحقوق الإنسان والمعايـير الدولية"، من 18 إلى 20 ديسمبر 2022، بفندق الماركير، باب الزوار، بالجزائر''.

و تهدف هذه الورشة حسب المصدر إلى تعميم المستجدات على صعيد المعايير الدولية والوطنية في مجال العدالة وحقوق الإنسان لجميع الأشخاص المتهمين بالوقوع في نزاع مع القانون، والتكيف مع التطورات التي تمت على الصعيد الوطني وتعريف العاملين في الجهاز القضائي -النيابة العامة والقضاء- بها، وتعزيز إدارة مسائل العدالة وحقوق الإنسان وفق المعايير الدولية.

و في إطار التعاون مع الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة: سيشارك (06) قضاة و قاض من الإدارة المركزية في جلسات وطنية حول "واقع الطفولة في الجزائر: انجازات و رهانات"، يومي 19 و 20 ديسمبر 2022، بقصر الأمم بنادي الصنوبر الجزائر، من تنظيم الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بمعية المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

سيتم التطرق خلال هذه الجلسات إلى الحماية الأسرية للطفل، الحماية الاجتماعية والقضائية للأطفال، الهيئات والمؤسسات والمتدخلين في مجال الطفولة والعمل التشاركي، تأثير تكنولوجيات الإعلام والاتصال على الطفل.