تنصيب لجنة التحضير لمؤتمر مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي

تم اليوم الأحد تنصيب اللجنة العليا المختصة بتحضير انعقاد الدورة الـ 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المزمع عقده بمدينة قسنطينة يومي 29 و30 جانفي 2023.

و أكد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني أن تنظيم تظاهرة في هذا المستوى هو مهمة ذات طابع وبعد وطني، وأن استضافة الجزائر للدورة السابع عشرة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في هذه المدينة العريقة مدينة العلم والحضارة والهوية الإسلامية التي اختارها السيد رئيس الجمهورية لاحتضان المؤتمر، يدخل في صميم العمل الدبلوماسي الذي تبذله الجزائر.

وقد أولى رئيس المجلس كل العناية والاهتمام لهذا الحدث وأمر بتسخير كل الإمكانيات من أجل إنجاحه وضمان إتمامه في أحسن الظروف، لا سيما وأنه يأتي بعد نجاح القمة العربية المنعقدة ببلادنا، وهو ما سيكون مكسبا آخر يضاف للجزائر وبرلمانها.

وأضاف أن مشاركة الجميع في تنظيم هذا الحدث الهام بتعاون وتجند القطاعات الوزارية المعنية للسعي سويا سيعطي صورة مشرفة لبلادنا استقبالا وتنظيما وحفاوة بضيوف الجزائر، وأكد يقينه من أن الجميع لن يدخر أي جهد ولن يبخل بآرائه الحكيمة ليكون الأداء الجماعي راقيا ومتميزا