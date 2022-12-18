انطلاق التسجيلات لاقتناء سكنات الترقوي الحر بالعاصمة وهذه أسعارها

أعلنت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ، اليوم الأحد، عن إعادة فتح موقعها الالكتروني للراغبين في الترشح لاقتناء سكنات برنامج ترقوي حر في ولاية الجزائر.

وحسب بيان المؤسسة ، فان الأمر يتعلق بالموقع : 208 مسكن ببرج البحري

ويكون التسجيل يكون عبر الرابط التالي مباشرة :

https://www.enpi-net.dz/LPLvsp/ ابتداءا من يوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 على الساعة11:00 صباحًا .

و يشمل الموقع شقق ذات تلاثة غرف ، اربعة غرف ، خمسة غرف و ستة غرف .

كماحددت الشركة أسعار هذه السكنات على النحو التالي :

يبدا سعر شقة ذات ثلاثة غرف مع المراب من 341.00 661 20 دج الى 167.00 406 28 دج .

يبدا سعر شقة ذات اربعة غرف مع المراب من 140.00 668 22 دج الى 195.00 940 31 دج .

يبدا سعر شقة ذات خمسة غرف مع المراب من 758.00 989 32 دج الى 461.00 630 36 دج .

يبدا سعر شقة ذات ستة غرف مع المراب من 579.00 800 38 دج الى 148.00 063 48 دج .