رئيس الجمهوية يهنئ امير قطر

أجرى، مساء اليوم، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية مع أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، هنأه فيها باليوم الوطني لقطر، متمنيا له وللشعب القطري الشقيق مزيدا من الرخاء والتقدم.

كما قدم السيد الرئيس، بذات المناسبة، تهانيه الحارة لدولة قطر قيادة وشعبا، لما حققته من تميّز ونجاح على كل المستويات في تنظيم النسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم " فيفا".

وبدوره شكر أمير دولة قطر الشقيقة، رئيس الجمهورية على نبل مشاعره، متمنيا له وللشعب الجزائري دوام الهناء والازدهار.