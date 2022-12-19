فعالية بعنوان "قابل جارك المسلم" بميشيغان الأمريكية

نظّمت مكتبة فلينت الأمريكية، فعالية بعنوان “قابل جارك المسلم”، بمقر المكتبة بولاية ميشيغان الأمريكية، بهدف التعرف على الإسلام والجالية الإسلامية وثقافتها عن قرب. وشهِدت الفعالية جلسة نقاشٍ بين الزوار والمسلمين، وقد أُقيم على هامش الفعالية معرض للصور التعريفية بالتاريخ الإسلام، بالإضافة إلى عرض لبعض الكتب الإسلامية المترجمة باللغة الإنجليزية، وتجربة الحجاب لغير المسلمات، وتذوق بعض الأطعمة.



وأُتيحت الفرصة للزوار من غير المسلمين لطرح الأسئلة، وفتح الحوار والمناقشات مع المسلمين حول العقيدة الإسلامية، وبعض الموضوعات الثقافية والاجتماعية الأخرى. وأكدت منسقة التسويق والعلاقات المجتمعية بمكتبة فلينت، شانا روزر، أن “الفعالية تقام بالتعاون مع الجمعية الإسلامية الأمريكية والدائرة الإسلامية لأمريكا الشمالية”، مشيرة إلى أنها “تعد فرصةً لغير المسلمين لطرح أسئلتهم الفضولية حول الإسلام، للتعرف على ثقافة المسلمين”.