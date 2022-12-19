أسعار النفط ترتفع

سجلت أسعار النفط، اليوم الإثنين، ارتفاعا بعد أن تراجعت بأكثر من دولارين للبرميل في الجلسة السابقة، وسط حالة من التفاؤل برفع الصين لقيود كوفيد-19 وتعافي الطلب على النفط والتي طغت على المخاوف من ركود عالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا أو 0.9 بالمائة إلى 79.76 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.89 دولار للبرميل بارتفاع 60 سنتا أو 0.8 بالمائة. وتشهد الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم والمستهلك الثاني للنفط، أول موجة من ثلاث موجات متوقعة لحالات كوفيد-19 بعد أن خففت بكين قيود التنقل.

وارتفع برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من 3 بالمائة الأسبوع الماضي، حيث ظل خط أنابيب "كيستون" المخصص لنقل النفط بين كندا والولايات المتحدة مغلقا مع تركيز شركة تي سي للطاقة المشغلة للخط على إزالة تسرب نفطي.

وأدى إغلاق خط الأنابيب الذي ينقل 622 ألف برميل يوميا من الخام الكندي إلى مصافي التكرير الأمريكية، إلى دعم أسعار درجات الخام الأمريكي الثقيل.