صناعة صيدلانية.. شراكة بين الجزائر وروسيا

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، سفير الفيدرالية الروسية في الجزائر، فاليريان شوفايف، الذي تطرق معه إلى مشاريع الشراكة الثنائية قصد استكمالها، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وسمح هذا اللقاء، الذي جرى أمس الأحد ويندرج في إطار تعزيز التعاون الجزائري الروسي، "بدراسة مشاريع الشراكة الثنائية قصد استكمالها، لاسيما تلك المتعلقة بالتعاون المؤسساتي بين وزارتي الصناعة الصيدلانية في الجزائر ووزارة الصحة الروسية وكذا مشروع مذكرة التفاهم بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ومعهد الأدوية والممارسات الحسنة للفدرالية الروسية"، وفقا لذات المصدر.

وبهذا الشأن، يقول البيان " تم الاتفاق على تسريع المعالجة من الطرف الروسي من أجل التوقيع المقبل بغية تشجيع التعاون بين مختلف المؤسسات الصيدلانية في البلدين ودعمها".

كما سمحت المحادثات بين الطرفين، يضيف البيان، بالتطرق إلى فرص التعاون الثنائي المتاحة للمتعاملين الصيدلانيين، لاسيما بين المجمع العمومي "صيدال" ومجمع "بيوكار" لإنتاج الأدوية المضادة للسرطان، وكذا آفاق توسعها لتشمل متعاملين روسيين آخرين، "مما سيسمح بتوطيد الشراكة الصيدلانية الجزائرية الروسية وارتقائها إلى ذروة العلاقات الأخوية والودية التي تربط البلدين".