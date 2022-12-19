هل سيعتزل ميسي؟

استبعد ليونيل ميسي إمكانية اعتزال اللعب الدولي، بعد تتويجه بلقب كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه مع المنتخب الأرجنتيني بالفوز على فرنسا 4 -2 بركلات الترجيح في المباراة النهائية لمونديال قطر 2022 يوم الأحد على استاد لوسيل.

وقال ميسي الذي سجل هدفين في النهائي: "أريد أن أخوض بعض المباريات الأخرى كبطل للعالم".

وأضاف اللاعب الذي قاد الأرجنتين للقب الثالث في تاريخها والأول لها منذ 36 عاما: "كنت محظوظا بحصد كل الألقاب الممكنة في مسيرتي، هذا اللقب كان الوحيد الذي ينقصني".

وختم نجم باريس سان جيرمان حديثه بالقول: "أريد أن أصطحب هذه الكأس إلى الأرجنتين وأستمتع بها مع الجميع".