بقدر ما ارتقى المغرب بمنتخبه إلى سابع سماء في مونديال العرب، وبقدر ما كسَبَه من تعاطف وهو يُطيح بأسماء من منتخبات الغرب، بقدر ما كان نزول "أسود الأطلس" أرضا، مع نهاية المغامرة، أكثر سرعة وأكبر وقعا على المغرب وجماهيره ومسؤوليه، من نتائج المنتخب ذاتها.

ولأن المونديال العربي أراد له القدر بقطر قدرا من الحضور العربي، فقد اجتمعت فيه "باقة" من "البصمات" العربية الخالصة، فجاء حضور منتخب قطر مميزا، وفوز منتخبي السعودية وتونس على منشطي النهائي مدوّيا، وبلوغ المغرب المربع الذهبي تاريخيا، وتنظيم قطر للحدث أسطوريا.. إلا أن أبرز "بصمة عربية" كانت مغربية.. بصمة، على خلاف البصمات الأخرى، ستظل في تاريخ "أجمل" مونديال في التاريخ "بصمة عار" على "مغرب" أراد له القدر أيضا النزول "أرضا" قبل إسدال الستار، بـ "كلمة" من رئيس جامعته الكروية هزت كل العالم في كأس العالم.

ما قاله فوزي لقجع للحكَم القطري عبد الرحمان الجاسم، والتقطته عدسات الكاميرات في حفل توزيع الميداليات بعد نهاية المباراة الترتيبية بين كرواتيا والمغرب، غطّى على الحدث الكروي نفسه، فـ "الرجل" الواقف ضمن "طابور" الرسميين المكرِّمين للمنتخبين الكرواتي والمغربي والحكّام، لم "يتغيّر" بفعل الغضب، إنما "نسِيَ" فقط نفسه ومنصبه كرئيس للجامعة المغربية لكرة القدم، وكعضو ضمن مجلس "الفيفا" والمكتب التنفيذي لـ "الكاف"، وراح من حيث لا يدري يجعل العالم بأسره يكتشفه على حقيقته، وهو يُحدّق في الحكم القطري عند مصافحته له على مضض، بعد تلقيه للميدالية، ثم يطلق كلمتين بدتا في البداية عتابا عابرا على "أخطاء تحكيمية"، حسب تقدير المغربي والمغاربة، قبل أن يكتشف كل العالم بعد التدقيق في شفاه فوزي لقجع بأن ما قاله هو "شتيمة رسمية".

ما يمكن أن نقرأه من الصور المعادة فيما قاله لقجع للجاسم، والتي انتشرت في كل العالم، هو "سبّ" مع سبق الإصرار والترصّد في حق حكم عربي نال شرف دخول التاريخ أيضا حين أصبح رابع حكم عربي يُدير "النهائي المُصغَّر"، فوصْفُ "اللقيط" الذي أطلقه لقجع حتى يُشفي غليله من الجاسم وينتقم منه، وهو (لقجع) في أسمى هرم المسؤولية في "الفيفا"، لا يمكن سوى تصنيفه في خانة الفضيحة التي تُعرّي صاحبها أمام العالم، وتجعل الحِكمة القائلة "لا يقرأ السفيه إلا ما فيه" تنطبق عليه، بينما يرفع "الحدث" من قيمة الجاسم أكثر، وقد اختار الحكم القطري من حِكمة "متاركة السفيه بلا جواب.. أشدّ على السفيه من الجواب"، ردّا له ليكون أقوى جواب على الإطلاق.

من علامات بؤس الكرة العربية نزول "وزير دولة" بحجم فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلّف بالميزانية في الحكومة المغربية، إلى هذا المستوى المنحط غير المسبوق، ليُنصّب نفسه في الطرف النقيض من مكانة قطر ومسؤوليها، من حيث علوّ الكعب في مستوى التنظيم وحُسن الضيافة ومكارم الأخلاق.

ولأن ما حدث ليلةَ نهائي مونديال الأحلام يُبرز حقيقة شخصية "مسؤول الفيفا"، فإن التهجّم على حكَم عربي من مسؤول عربي في حدث عربي لم يكن في النهاية سببا في عدم بلوغ المغرب نهائي المونديال العربي، تحوَّلَ إلى أكبر فضيحة في تاريخ كأس العالم، حتى أن الدعم الجماهيري العربي للمنتخب العربي لم يشفع لكبح جماح المغربي، وقد اختار طواعية تسويق نفسه أمام العالم في أتعس الصور على الإطلاق.

وحتى أمام سقوط القناع واكتشاف حقيقة الطِّباع لمسؤول مغربي فاقد لقوة الإقناع، بعد نهاية مفعول "الاصطناع"، ستحتفظ الجماهير العربية، ومنها الجماهير الجزائرية الحاضرة بقوة رغم غياب منتخبها، بشهاداتها على نجاح تنظيمها لكأس العالم، وستعترف لها بتشريفها للعرب بين الأمم، وستُقرّ الجماهير العربية من كل حدب وصوب بأن "طعنة الغدر" كانت متوقَّعة من "الغرب" وليس "العرب"، أو بالأحرى المغرب.. غربٌ شهِد فشل "المثليين" في تحقيق مرادهم المنبوذ، ومغرِبٌ جعل لتعامل الحكم القطري معه بـ "مِثل اللين" المسجّل في المباراة، مفهوما منبوذ المُراد أيضا.

من العيب على ممثل الدولة المغربية التجرّد من الحياء وإهانة "أصحاب الضيافة" في "لحظة طيش"، وقد أشهد سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وهو يرفع العلَم المغربي مساندة للمنتخب العربي بكل فخر واعتزاز، كل العالم بأن "الشخصيات" هي في الأصل درجات في الأخلاق والصفات، وهي شخصيات تختلف، في كل الحالات، من حيث عُلوّ المستويات وسُمُوّ المقامات.