في هذه المراتب أنهت المنتخبات العربية المونديال

انقضى المونديال سريعا،و أسدل الستار على نهائيات النسخة الـ 22 من البطولة التي احتضنتها قطر بين الـ 20 من نوفمبر والـ 18 من ديسمبر، وعاد التتويج للمنتخب الأرجنتيني على حساب فرنسا.

وشارك 32 منتخبا في مونديال "قطر 2022"، تم تقسيمها على 8 مجموعات، تأهل منها المتصدر والوصيف.

وشهدت نهائيات بطولة كأس العالم 2022، العديد من المفاجآت أبرزها تأهل منتخب المغرب إلى الدور نصف النهائي، واحتلاله المرتبة الرابعة، لأول مرة في تاريخه.

وفجر المنتخب السعودي مفاجأة من العيار الثقيل، بتكبيده الهزيمة الوحيدة بالمنتخب الأرجنتيني، الذي إرتدى ثوب البطل في الأخير ،ولكنه تعرض لهزيمتين متتاليتين بعد ذلك، وأخفق في بلوغ دور الـ16 للبطولة واكتفى بالمركز 25 بين جميع المنتخبات الـ32.

كما حقق منتخب تونس فوزا تاريخيا على نظيره الفرنسي بطل مونديال "روسيا 2018"، كما أنه نجح في التعادل أمام الدنمارك، بيد أنه خسر أمام أستراليا وودع البطولة من دور المجموعات، واحتل المركز الحادي والعشرين في الترتيب العام.

في حين تعرض المنتخب القطر منظم البطولة، لثلاث هزائم متتالية، وتذيل الترتيب العام بين المشاركين في كأس العالم 2022.