سونلغاز: تدشين المقر الجديد لصندوق الخدمات الاجتماعية

تم، أمس الأحد بالجزائر العاصمة، تدشين المقر الجديد لصندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية، التابع لمجمع سونلغاز، والذي يوفر خدمات عديدة ذات طابع صحي واجتماعي.

وأشرف على مراسم تدشين هذا المقر الموجود بالحامة، وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، رفقة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، كمال عجال، والأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية، عاشور تلي.

ويتربع هذا المقر الجديد على مساحة كلية تقدر بـ 27570 متر مربع ويتوفر على مؤسستين لاستقبال الأطفال ما بين 3 و 5 سنوات بطاقة استيعاب 150 طفل لكل مؤسسة، لفائدة أطفال عمال ومتقاعدي المجمع بما في ذلك الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والمصابين بالتوحد ومتلازمة داون.

كما يتوفر المقر أيضا على مدارس رياضية وثقافية مخصصة للعمال وذويهم، وكذلك مركز طبي اجتماعي يوفر فحوصات طبية في مختلف التخصصات.

كما يشمل هذا المقر مركزا للتأهيل الحركي، مركز للتحاليل الطبية ومركز للأشعة سيزود لاحقا بجهاز ماسح ضوئي طبي (سكانير) وجهاز تصوير بالرنين المغناطيسي (إي ر أم)، حسب الشروحات التي قدمتها المكلفة بالاتصال والعلاقات العامة للصندوق، نائلة حمودة.