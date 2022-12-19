حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة ببسكرة

تمكن أعوان الجمارك من حجز 10.035 قرصا مهلوسا، ودراجة نارية وسيارة سياحية ببسكرة، حسبما أفاد اليوم الإثنين بيان المديرية العامة للجمارك.

وجاء في البيان انه "في سياق مواصلة الجهود الميدانية المشتركة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية مع الأجهزة الأمنية، تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك ببسكرة، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بقسنطينة، من حجز 10.035 قرص مهلوس، مع حجز دراجة نارية وسيارة سياحية وتوقيف المخالفين وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة".

وأضاف البيان أن هذه العملية تكرس "الجاهزية القصوى لأعوان الجمارك الجزائرية وتجندهم التام في سبيل مكافحة التهريب بشتى أشكاله لاسيما تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية حفاظا على صحة وسلامة المواطن وحرصا على المساهمة في استتباب الأمن والنظام العامين".