Industrie pharmaceutique: partenariat algéro-russe

Cette rencontre, tenue dimanche au siège du ministère, s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération algéro-russe et a permis de passer en revue les projets de partenariat en vue de leur finalisation, notamment dans le domaine de la coopération institutionnelle entre le ministère de l’Industrie pharmaceutique en Algérie et le ministère russe de la Santé, a précisé la même source.

Les deux parties ont également évoqué le projet de mémorandum d’entente entre l’Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP) et l’Institut d’Etat des médicaments et de bonnes pratiques de la Fédération de Russie, a ajouté le communiqué.

A cet effet, il a été convenu d’accélérer leur traitement par la partie russe en vue d’une signature prochaine afin d’encourager et de soutenir la coopération entre les différentes institutions pharmaceutiques des deux pays.

L’audience a permis aussi de passer en revue les opportunités de coopération bilatérale qui s’offrent aux opérateurs pharmaceutiques, notamment entre le group public Saidal et le groupe Biocad pour la production des anticancéreux, ainsi que les perspectives de son élargissement à d’autres opérateurs russes pour consolider d’avantage le partenariat pharmaceutique bilatéral et de le hisser à la hauteur des liens fraternels et amicaux qui lient l’Algérie et la Russie, souligne-t-on de même source.