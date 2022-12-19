الإسراع في إصدار مدونة للأعوان الطبيين في الإنعاش والتخدير

عقد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، اجتماعا مع وفد النقابة الوطنية للأعوان الطبيين في الإنعاش والتخدير للصحة العمومية، حسب ما أفادت به الوزارة، اليوم الإثنين، في بيان لها.

وخلال هذا اللقاء، الذي جرى مساء أمس الأحد، أكد وزير الصحة، مجددا، على "أهمية الحوار المسؤول مع الشركاء الاجتماعيين على جميع المستويات، في سياق تعزيز وتحسين التكفل بالصحة العمومية، خاصة في ظل الأهمية الكبيرة التي يوليها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للقطاع".

وفي هذا الإطار، استمع سايحي إلى المطالب المطروحة من قبل أعضاء النقابة والمتعلقة بـ"إعادة النظر في التسمية، إنشاء مدرسة وطنية عليا، تحديد المهام بدقة وفق ما يتماشى مع المهام الحقيقية للسلك في الواقع وكذا توفير الحماية القانونية والهوية المهنية وفق القانون الأساسي للسلك".

وأبدى، بهذا الخصوص، "دعمه للمطالب المرفوعة"، مؤكدا على "ضرورة استغلال فرصة

إعادة النظر في القوانين الأساسية التي تحكم الصحة، قصد إثرائها مع اللجنة المتخصصة بما يخدم مصلحة مستخدمي القطاع والمريض"، يضيف البيان.

وبعد أن أشار إلى تجسيد العديد من هذه المطالب، دعا وزير الصحة النقابة الوطنية للأعوان الطبيين في الإنعاش والتخدير للصحة العمومية إلى "الإسراع في إصدار المدونة الخاصة بهذه الفئة ضمن القانون الأساسي الذي يحكمها".

وأكد المصدر ذاته على أن هذا اللقاء، الذي جمع بين المسؤول الأول عن قطاع الصحة والوفد النقابي الذي ترأسه محمد أمين بن دالي، طبعته "لغة الصراحة والمصداقية، التي تعد أحد الركائز الثابتة التي تنتهجها وزارة الصحة".