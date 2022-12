Chlef: découverte de trois nouveaux sites archéologiques

Trois nouveaux sites archéologiques datant de l’époque romaine ont été récemment découverts dans la wilaya de Chlef, a fait savoir ce lundi la Direction de la culture et des arts.

Le directeur du secteur Jamal Hasnaoui a déclaré à l’APS que ses services, qui œuvrent à valoriser et préserver le patrimoine matériel et établir une carte des sites archéologiques de la wilaya ont découvert trois nouveaux sites datant de la période de la présence romaine dans la région et découverts sur la base des découvertes des citoyens et en coordination avec les autorités locales.

Il a dans ce contexte salué la conscience des citoyens sur l’importance et de la nécessité d’informer les autorités des découvertes archéologiques faites sur à chaque site, et qui ont conduit a l’envoi d’équipes techniques sur les sites pour l’inspection et la préparation de rapports détaillés.