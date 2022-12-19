وضع المدخل الجديد بالبليدة حيز الخدمة

تم مؤخرا وضع حيز الخدمة للمدخل رقم 8 لمدينة البليدة من الجهة الغربية أمام مستعملي الطريق السيار شرق- غرب باتجاه كل من ولايتي الجزائر و وهران، حسبما علم اليوم الإثنين من مدير الأشغال العمومية.

و أوضح سلايمية عبد الكريم لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم فتح المدخل الجديد رقم 8 لمدينة البليدة من الجهة الغربية أمام مستعملي الطريق السيار شرق-غرب من الاتجاهين (نحو وهران و نحو الجزائر العاصمة) عقب استكمال أشغال إنجازه وتدعيمه باللافتات الإرشادية و التوجيهية.

و سيلعب هذا الطريق دورا هاما في تخفيف الضغط على مداخل الولاية وتسهيل ولوجها بالنسبة للمتجهين نحو المناطق الواقعة بالمناطق الغربية والقاطنين بها على غرار حي دريوش الذي يشهد توسعا عمرانيا عقب احتضانه لجملة من المشاريع السكنية الجاري إنجازها من مختلف الصيغ.

وفي إطار جملة المشاريع الجديدة الرامية إلى تسهيل تنقلات المواطنين من خلال فتح طرق جديدة، أشار ذات المسؤول إلى تقدم أشغال مشروع طريق جديد يربط حي دريوش بمنطقة سيدي سالم أعالي بلدية بوعرفة التي يربطها طريق واحد بمنطقة الشريعة السياحية.

و أضاف سلايمية أن هذا الطريق الجديد سيساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على الطريق الوطني رقم 37 الرابط بين البليدة وهذه المنطقة السياحية والذي يشهد حركية كبيرة خاصة خلال فصل الشتاء نتيجة التوافد الكبير للمواطنين من مختلف ولايات الوطن عند تساقط الثلوج، كما سيمكن سكان المنطقة الغربية وزوار الولاية من الولايات الغربية والجنوبية من بلوغ هذه المنطقة السياحية دون الدخول وسط المدينة وبالتالي تفادي الاختناق المروري.

وفي سياق متصل، كشف مدير الأشغال العمومية أن نسبة تقدم أشغال مشروع صيانة الطريق الوطني رقم 8 الرابط بين مدينة الأربعاء (شرق) وتابلاط بولاية المدية قاربت الـ 60 بالمائة لافتا إلى أن المصالح المختصة اضطرت إلى غلق هذا الطريق أمام حركة المرور حفاظا على سلامة مستعمليه بعد انهيار شطر منه على مسافة 800 متر.