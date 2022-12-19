"كان 2025 ".. حفيظ دراجي يفجر قنبلة

قال الإعلامي الجزائري بقنوات "بي ان سبورت" القطرية، أن أمر منظم "كان 2025 " ولن يكون في صالح الجزائر.

وكتب المعني في حسابه الشخصي وليس في صفحته الرسمية " قبل تقديم الملفات، وقبل عرضها و دراستها، والتصويت عليها في العاشر فبراير المقبل،، (الجماعة) قررت منح المغرب حق تنظيم كأس أمم أفريقيا 2025 ، ومنح نيجيريا وبنين بطولة 2027، ثم الجزائر في سنة 2029 .

التصويت كان من المفروض أن يتم على هامش بطولة أفريقيا للاعبين المحليين المقررة في الجزائر ، لكنه تأجل إلى العاشر فبراير على هامش كأس العالم للأندية المقررة في المغرب ..

والفاهم يفهم كيف تدار الأمور ، وما يجب أن نفعل خاصة وأن الكرة لم تعد مجرد لعبة كما يعتقد الكثير ."

ويلوح حفيظ دراجي استنادا إلى مصادره، أن الأمور محسومة مسبقا لصالح المغرب وحتى كان 2027 لن تكون في أرض الجزائر.