وزير السكن يدعو الى وجوب إنجاز أقطاب حضرية

كشف اليوم محمد طارق بلعريبي وزير السكن والعمران والمدينة، خلال الزيارة الميدانية التي قادته إلى ولاية المدية، ان مصالحه تسعى للوصول إلى أقطاب حضرية بها سكنات وتجهيزات عمومية متناغمة، على أمل حسبه أيضا أن تكون فيه نظرة تخطيط سنة 2023 على المستوى الوطني،للوصول إلى أقطاب بها تجهبزات عمومية، بقصد تمكين المواطن من العيش الكريم.

وقد اعتبر وزير السكن والعمران بعد ان استمع لعرض وبالأرقام حول قطاع السكن قدمه والي الولاية، بأن المدية تعتبر ولاية نموذجية في مجال تسيير القطاع، ووعد بان الولاية سيتم تدعيمها ببرامج سكنية جديدة قبل نهاية السنة الجارية، كما أشاد بما قامت به السلطات وعلى رأسهم الوالي في تسيير هذا القطاع الحيوي.

وقد عاين وزير القطاع رفقة السلطات الولائية عظة مشاريع على غرار حي 1657 سكن عمومي ايجاري "بالفيض الأحمر" الواقع بالقطب الحضري بقصر البخاري الذي تم توزيع سكناته مؤخرا حيث أكد إلى ضرورة توطين مقر الأمن الحضري به، إلى جانب وقوفه على مشاريع أخرى بكل من البرواقية التي وضع بها حجر الأساس لانجاز مشروع 720 سكن عن طريق البيع بالإيجار وببلدية بن شيكاو وحي عين جردة تم وضع تم وضع حجر الأساس لانجاز متوسطة.