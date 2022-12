CAN 2025 : Hafid Derradji éclate un scandale

Le journaliste algérien de la chaine Qatarie «Bein sport» Hafd Derradji a révélé que la CAN 2025 ne sera pas organisée par l’Algérie.

Le journaliste a écrit sur son compte officiel qu’avant le dépôt des dossiers et leur présentation et examen ainsi que le vote qui se déroulera le 10 février prochain, (le clan) a décidé d’accorder le droit d’organiser la CAN 2025 au Maroc. Son édition suivant de 2027 sera attribuée au Nogéria et au Bénin et celle de 2029 à l’Algérie.

Le vote devait se dérouler en marge du championnat d’Afrique des locaux prévu en Algérie. Cependant, il a été reporté au 10 février et se déroulera en marge de la coupe du monde des clubs qui se déroulera au Maroc.

Hafid Derradji insinue que les jeux sont faits d’avance au profit du Maroc et que même l’édition de 2027 ne sera pas organisée en Algérie.