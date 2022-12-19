الجزائر الأولى عربيا في هذه المنافسة العلمية

احتلت الجزائر ، المركز الأول عربيا في منافسة أولمبياد الرياضيات العربي "عن بعد" التي تنظمها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألسكو)والتي احتظنتها الجمهورية التونسية خلال الفترة الممتدة من 14الى 19ديسمبر 2022.

وحسب بيان وزارة التربية الوطنية ، فقد شارك أربعة تلاميذ من مرحلة التعليم الثانوي ، حيث احتلت الجزائر المرتبة الأولى عربيا في هذه المنافسة ، من بين 16دولة عربية مشاركة ، من خلال حصولها على ثلاث ميداليات ذهبية وواحدة برونزية .

وأشادت الوزارة بتميز التلميذ محمد وسيم مدور من ثانوية رابح بطاط بولاية الجزائر ، بحصوله على العلامة الكاملة في جميع مسائل الاختبار.