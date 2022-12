Algérie: Dernier bilan de la Covid-19

L’Algérie a recensé cinq (5) nouvelles infections à la Covid-19 durant les dernières 24 heures, a révélé ce lundi le ministère de la santé et de la réforme hospitalière dans son bilan quotidien.

Ce même bilan ne fait état d’aucun décès des suites de complications liées à la Covid-19.

Par ailleurs, quatre (4) cas de guérison ont été recensés durant la même période et deux (2) patients sont actuellement hospitalisés en soins intensifs.

De ce fait, le bilan total s’élève à 271.179 contaminations, 182.619 guérisons et 6.881 décès.