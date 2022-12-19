صادرات الجزائر خارج المحروقات تجاوزت هذا الرقم

بلغت صادرات الجزائر، خارج المحروقات، أزيد من 6 مليار دولار خلال الـ 11 شهر من العام الجاري.

وقال وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الاثنين، في تصريح للإعلام، على هامش جولة قادته للجناح المركزي لمعرض الإنتاج الجزائري، رفقة ممثلي عدة سفارات بالجزائر، إن "صادرات البلاد خارج المحروقات فاقت 6 مليار دولار خلال الـ 11 شهرا الأولى من السنة نتيجة تطوير المنتجات المحلية وتحسين نوعيتها".

واعتبر الوزير أن هذا الرقم تحقق بفضل "إستراتيجية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي أعطت ثمارها بعد 3 سنوات" من انتخابه رئيسا للبلاد.

وأكد الوزير أن هذه الأرقام "من الممكن أن تتضاعف خلال 2023 لتبلغ صادرات البلاد أكثر من 15 مليار دولار" متوقعا أن "تفوق نسبة الإدماج الوطني 60 بالمائة حتى نصل إلى اكتفاء ذاتي".