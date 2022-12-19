العاصمة : انقطاع الماء ببلديتين

أعلنت شركة المياه والتطهير سيال"، اليوم الاثنين ، عن انقطاع الماء ببلديتين بالجزائر العاصمة .

وأوضح بيان الشركة ، أنها ستقوم بإصلاح تسرب على مستوى قناة رئيسية لتوزيع المياه على مستوى منطقة سيدي يحي ببلدية بئر مراد رايس ، وعليه ستتسبب في انقطاع عملية التزويد بالمياه الشروب على من الساعة الثامنة صباحا الى غاية الثامنة ليلا من يوم غد الثلاثاء، وذلك على مستوى كل من بلدية حيدرة كليا ، وعلى مستوى بلدية بئر مراد رايس في كل من حي كونكورد ، سيدي يحي، سعيد حمدين ، حي شاربوني، حي 108، 170مسكن سعيد حمدين وحي الزوبير .

وتؤكد الشركة ، أن استئناف عملية التزود بالماء ستكون تدريجيا بداية من ليلة يوم غدالثلاثاء.