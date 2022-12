Air Algérie annonce des tarifs promotionnels

Air Algérie a annoncé ce lundi le lancement de tarifs promotionnels au départ d’Alger, d’Annaba, de Constantine et d’Oran vers Istanbul.

« Air Algérie a le plaisir de vous annoncer le lancement de tarifs promotionnels au départ d’Alger, Annaba, Constantine et Oran vers Istanbul, pour des achats avant le 12 Janvier 2023 et des voyages allant jusqu’au 25 Mars 2023 », lit-on dans un communiqué de la compagnie aérienne.

Cette offre est soumise à conditions dans la limite des sièges disponibles, précise le même communiqué.